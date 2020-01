Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 30% Ticketermäßigung für die "Seggauer Schlossmatineen" am 26. Jänner im Schloss Seggau bei Leibnitz.

© Philippe Gontier

Matinee im Schloss

Der sprichwörtliche verrückte Hund ist hier Lauten-Großmeister und Harvard-Absolvent Hopkinson Smith. Als „Mad Dog“ überschreitet er die Grenzen seines Instruments und enthüllt die intime Schönheit der elisabethanischen Lautenmusik. Unzählige Lautenisten hat er an der Schola Cantorum in Basel ausgebildet und Karrieren angestoßen. Und auch Hopkinson Smith selbst ist noch ganz auf der Höhe: spieltechnisch souveräner und abgeklärter denn je, intellektuell messerscharf und klarsichtig.

Der renommierte Lautenist hat bei seiner Auswahl der Stücke dieses Konzertprogramms ein Händchen für wirklich exquisite Kompositionen. Sein Gespür für dieses Repertoire ist enorm.

„Technische Belange hat Hopkinson Smith wirklich weit hinter sich gelassen. So banal das erscheinen mag, hier trifft es wirklich zu. Die exzellente Durchhörbarkeit der polyphonen Strukturen im Kleinen, die Zeichnung der großen Bögen, Verzierungen, Melodien und rhythmischer Fluss - all das lässt die unaufdringliche Selbstverständlichkeit, mit der dieser Ausnahmemusiker am Werk ist, glatt vergessen.

Übrig bleibt die pure Musik.“