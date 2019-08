Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 30% Kartenermäßigung für das "Spider Murphy Gang" Konzert am 31. August in Wagna

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Live ein echtes Erlebnis: Die Spider Murphy Gang ©

Kein Skandal: Die legendäre Spider Murphy Gang kommt mit "Rosi" nach Wagna

Seit 42 Jahren sind die Bayern bereits auf Tour. Man muss die Rock-Giganten nicht mehr groß vorstellen. Ihre Hits gingen bereits in die Geschichte ein. Die Nummern der "Goldenen Sieben" stürmen bis heute die Hitparaden und füllen die Häuser. Songs wie "Skandal im Sperrbezirk, Skandal um Rosi" über "Schickeria" und "Mädchen drüben" bis zu "Dolce-Vita-Rita". Die Band spannt einen Bogen von der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Immer spannende, alle "Ohrwürmer" mit im Gepäck. Ein charakteristisches, immer wiederkehrendes Element bei den Texten bildet vor allem die humorvoll-sozialkritische Auseinandersetzung mit den Themen Erotik, Sex und Doppelmoral - und deren kommerzielle Präsenz in der heutigen Gesellschaft. Immer mit einem Schuss Ironie, wie es eben nur waschechte Bayern ausdrücken können.