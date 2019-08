Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 30% Kartenermäßigung für das Musical "FALCO" am 10. Februar 2020 in Graz

Falco - Das Musical © Marcel Klette (Marcel Klette)

Die Erfolgs-Produktion über eine der schillerndsten Figuren der 80er-Jahre kommt 2020 nach Graz!

"Unsterblich bin ich erst, wenn ich tot bin!" - Um diese düsteren, vorausahnenden Worte rankt sich die Hommage an das wohl größte Genie der deutschsprachigen Pop- und Rap-Geschichte.

Folgerichtig beginnt "Falco - Das Musical" mit dem Autounfall in der Dominikanischen Republik 1998. Die allegorischen Figuren "Jeanny" und "Ana Conda" markieren die Zerrissenheit des musikalischen Ausnahmetalents zwischen dem arroganten egomanischen Weltstar und dem verletzlich-grüblerischen Hans Hölzel. Das zweistündige Live-Erlebnis führt durch prägende Stationen im Leben des markanten Musikers. Bildgewaltig und exzentrisch gewährt die Musical-Biographie durch kunstvolle Projektionen und Original-Videosequenzen einen tiefen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt des Künstlers und den Menschen, der hinter der schillernden Pop-Ikone steckte. Einem Menschen, der das Leben bis an seine Grenzen auskostete und durch viele Höhen und Tiefen ging - bis hin zur Selbstzerstörung.

Im Rahmen der vierten Tournee-Runde macht das Erfolgsmusical 2020 auch Halt in Graz - und zwar am 10. Februar. Vorteilsclub-Mitglieder erhalten die Tickets günstiger - Details dazu in der Infobox.