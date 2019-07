Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 30% Kartenermäßigung für die Show "Magic Shadows" am 29. Jänner 2020 in Graz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Magic Shadows" das faszinierende Bühnenspektakel © Catapult Entertainment

MAGIC SHADOWS - Eine getanzte Reise in das Land der Schatten: Die Show-Sensation kommt nach Graz!

Das amerikanische Bühnen-Spektakel "Magic Shadows" von Choreograf Adam Battelstein, der ehemalige Kopf, Creative Director und Master Dancer der ebenfalls weltweit erfolgreichen Produktion "Shadowland", geht mit seinen Spitzen-Akrobaten und verblüffenden Schattenspielen im kommenden Jahr wieder auf Tournee!

Mit über 900 Auftritten in Europa konnte das Tanztheater "Catapult" bereits Hunderttausende Zuschauer begeistern. Auch die Jury der amerikanischen Talentshow "America's Got Talent" war fasziniert und ließ das Ensemble ins Finale einziehen. Am 29. Jänner 2020 gastiert die Show in der Helmut-List-Halle in Graz.

Die weite Prärie des Wilden Westens mit ihren Felsenlandschaften, Kakteen und gefährlichen Kojoten: Cowboys sind auf Viehtrieb - plötzlich gelangen sie in feindliches Indianerland, suchen Flucht im nahegelegenen Saloon und geraten in eine waschechte Schießerei mit rauchenden Colts. Diese Geschichte wird so schnell und spannend erzählt, dass die Zuschauer vergessen, dass es sich eigentlich um eine perfekte Illusion handelt. Denn dieses fantasievolle Bühnen-Geschehen wird von erstklassigen Akrobaten allein durch Licht und Schatten inszeniert. Das Schattenspiel gehört zu den ältesten Kulturtechniken der Welt, doch selten konnte es eine größere Strahlkraft entfalten und mehr Begeisterung freisetzen, als in der Erfolgsshow "Magic Shadows" um das Ensemble "Catapult".

Getanzte Emotionen im Schattenreich

Die Formation zeigt eine bühnengerechte Kunstform, die einzigartige Kombinationen aus Tanz, Skulpturen und Geschichten hervorbringt. Im Mittelpunkt steht der menschliche Körper und seine Fähigkeit sich zu verwandeln. Um die scheinbar unmöglichen Schattensilhouetten und -bilder zu erschaffen, benötigen die neun herausragenden Tänzer nicht mehr als Scheinwerfer und Leinwände. Die Körper der Akrobaten strecken und verknäulen sich, formieren Landschaften, bauen sich zu Gebäuden auf und lassen Fabelwesen auferstehen - dabei bleiben ihre Gesichter und Körper immer völlig schwarz und dennoch spürt der Zuschauer jede Emotion. Egal ob Furcht, Angst, Glück, Freude oder Zorn: Die anmutige, oft humorvolle und immer spannende Vorstellung elektrisiert das gesamte Publikum.