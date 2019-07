Der Frühstückspass beinhaltet vier Gutscheine für je ein Frühstücksbuffet, das bereits zur Gänze bezahlt ist. Lediglich zusätzliche Getränke sind nicht inkludiert. So können Sie alleine oder mit bis zu vier Personen ein tolles Frühstück genießen. Einlösbar bis 30. April 2020.

Frühstückspass 2019/2020 © KK

Zu einem guten Morgen gehört die Kleine Zeitung genauso wie ein guter Kaffee und ein ausgiebiges Frühstück. Lassen Sie sich in unseren Partnerlokalen verwöhnen und starten Sie wohl gestärkt in den Tag. Der Frühstückspass soll Sie an neue und bekannte Orte bringen und ist ein Dankeschön für Ihre Treue zur Kleinen Zeitung.

Der Frühstückspass enthält vier Gutscheine für je ein Frühstücksbuffet bei unseren teilnehmenden Lokalen. Dabei können Sie aus 35 Partnerlokalen in der Steiermark und 17 Partnerlokalen in Kärnten wählen.

So geht‘s:

1. Einen der teilnehmenden Partner auswählen.

2. Telefonisch einen Tisch reservieren und das Stichwort „Kleine Zeitung Frühstückspass“ nennen.

3. Den Pass zur Einlösung mitnehmen und vor der Bestellung vorweisen.

4. Jeder Gutschein steht für ein Frühstücksbuffet. Zusätzliche Getränke sind separat zu bezahlen.

5. Bei einem Lokalbesuch können einer oder alle vier Gutscheine auf einmal eingelöst werden.

7. An Feiertagen ist der Pass nicht einlösbar.

8. Die Gutscheine sind bis 30. April 2020 einlösbar

Mein V%rteil: Der Frühstückpass der Kleinen Zeitung Vier Mal Frühstück vom Buffet um 38 Euro Einlösbar ab sofort bis 30. April 2020 Erhältlich in allen Kleine Zeitung Büros oder unter shop.kleinezeitung.at Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Tag mit dem Kleine Zeitung Frühstückspass!

Die Partnerlokale der Steiermark Amedia Luxury Suites Graz Mercure Hotel Graz Ferdls Gasthof Graz Hotel Paradies Graz Hotel Ramada Premstätten Hotel Liebmann Laßnitzhöhe Mein Lieblingscafé Lieboch Landhotel Schwaiger St. Kathrein/Offenegg Locker & Légere St. Ruprecht/Raab Zum Dokl Rasthaus Hofstätten Hotel, Restaurant, Café Ambio Gleisdorf Ballonhotel Kaindorf mein Hotel Fast Wenigzell Hotel Teuschler-Mogg Bad Waltersdorf H2O Hotel Bad Waltersdorf Konditorei Ulreich Konditorei Ulreich Hotel Panoramahof Grieselstein Vulkanlandhotel Legenstein Bairisch Kölldorf Landhaus FühlDichWohl Fehring Malerwinkel Fehring Hotel Birkenhof Bad Radkersburg Bad Radkersburg Parktherme Radkersburg Bad Radkersburg Hotel San Marco Lannach Hotel zum Schwan Schwanberg Hotel Nova Köflach Köflach Freizeitinsel Piberstein Maria Lankowitz Weisser Hirsch Mariazell Hotel Drei Hasen Mariazell Hotel Kongress Leoben Falkensteiner Hotel Leoben Leoben Lambrechterhof St. Lambrecht Hotel-Restaurant Stigenwirth Krakauhintermühlen Hotel Loy Gröbming TUI Blue Pulse Schladming Aldiana Bad Mitterndorf