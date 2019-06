Facebook

Ein Hauch von Woodstock in Kärnten

Musikliebhaber werden bei diesem Konzertabend 50 Jahre in die Vergangenheit versetzt. Wer Woodstock, Flower Power und Co. noch einmal erleben will, ist hier goldrichtig.

Dieser Konzertabend wird Sie in die rockige, einzigartige Zeit der sechziger- und siebziger-Jahre zurückversetzen. Der für das "Wildstone Woodstock"-Festival ausgewählte Termin am 17. August entspricht exakt dem des legendären "Woodstock Festivals", welches vor exakt 50 Jahren stattgefunden hat. Auch das Motto "Peace & Music" wurde von Veranstalter Johannes Habich übernommen. Dieser schwärmt jetzt schon: "Die Alten werden glühen vor Erinnerungen und die Jungen können hören und sehen wie es war und ist, wenn der Sound vom Röhrenverstärker kommt und nicht von einem Computer."

Den Namen "Wildstone" wurde an den Standort der einzigartigen Natur Arena beim "Wildensteiner Wasserfall" in Gallizien angelehnt. Der damit verbundene Gasthof Zenkel der Familie Tomaschitz und die Naturarena selbst gelten als eines der Top-Ausflugsziele im touristischen Angebot Kärntens. Durch das gastronomische Know-how der Familie ist für einen reibungslosen Ablauf der Gastronomie vor Ort gesorgt.

Was die Musik anlangt, so startet das Konzert mit der Marburger Rockband "Get back", welche sich genau dem Thema verschrieben hat: Rock Hits aus den 60ern und 70ern, so wie sie eben damals gespielt wurden. Das Tribute-Konzert an die einzigartige Janis Joplin wird von einer wohl ebenso einzigartigen Interpretin abgehalten: Mit Zdenka Kovacicek kommt ein ganz besonderer Gast. Der kroatische Superstar ist nämlich nur ein Jahr jünger als Janis Japlin es heute wäre.