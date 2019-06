Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 30% Ermäßigung auf Wochenpässe (nur im VVK) für "Summerjazz in da City" von 2.-6. Juli in Graz.

Summerjazz in da City © KK

Summerjazz in da City geht in die nächste Runde und das heißt zum heuer achten Mal unvergessliche Konzerte in einmaliger Atmosphäre. Wir sprengen die Genregrenzen, segeln durch Seelenwelten und servieren abwechslungsreiche und intensive Acts mit Herz und Hirn. Das legendäre Theatercafé verwandelt sich in einen verruchten Jazzclub und Sie tauchen ein in die Seele der Grazer Musikszene.

MEIN V%RTEIL: 30% Ermäßigung auf Wochenpässe für "Summerjazz in da City" Wann: 2. - 6. Juli 2019

Wo: Theatercafé (Mandellstraße 11, Graz) Preis Wochenpass: 38,50 Euro statt 55 Euro (nur im VVK erhältlich) Sie erhalten Ihre Karten nach Vorweisen der Vorteilsclub-Karte beim Zentralkartenbüro. Pro Vorteilsclub-Mitglied zweimal einlösbar. Weitere Infos und genaues Line-up unter facebook.com/summerjazzindacity