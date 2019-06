Ermäßigung Kleine Zeitung Kinomontag: Tickets zum Spezialpreis von nur 5,50 Euro

Vorteilsclub-Mitglieder zahlen in allen Cineplexx- und Constantin Film Kinos in der Steiermark und in Kärnten nur 5,50 Euro für reguläre Filmvorstellungen. Gültig ab sofort bis 31.12.2019.