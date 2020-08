Vorteilsclub-Mitglieder zahlen Montags in allen Cineplexx- und Constantin Film Kinos in der Steiermark und in Kärnten nur 6 Euro für reguläre Filmvorstellungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Marcel Koehler

Kleine Zeitung - Großes Kino

Endlich ist es wieder soweit: alle Standorte der Cineplexx und Constantin Film Kinos in der Steiermark und in Kärnten haben wieder geöffnet!

Nach der langen Corona-bedingten Pause hat der größte österreichische Kinobetreiber gleich zum Start elf Filmstarts, einen tollen Programmmix und einen vollen Eventkalender in petto.

„Wir sind wieder zurück und können gar nicht sagen, wie sehr wir uns darüber freuen. In den letzten Monaten haben wir täglich daran gearbeitet – jetzt ist es endlich soweit und wir können unsere Leinwände in allen Bundesländern wieder bespielen. Eine kleine Ausnahme ist das Cineplexx Leoben, hier haben wir die Zeit genutzt, um die geplante Modernisierung zu realisieren. Der Umbau geht nun los und der Standort wird technisch und optisch auf den neuesten Stand gebracht“, freut sich Christian Langhammer, CEO/Hauptgesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe.

Die Cineplexx Kinos sind damit wieder wie gewohnt für ihre Besucher da, neu ist lediglich je nach Standort ein spielfreier Tag pro Woche.

Ein Sommer für GROSSES KINO

Cineplexx verspricht einen heißen Kinosommer, denn ein Highlight jagt das andere. Nach der großen Wiedereröffnung startet der „GROSSES KINO“ Sommer mit den Cineplexx „XXtreme Days“, die beweisen, dass sich ein Kinobesuch egal bei welchem Wetter lohnt. Bis in den Spätsommer gibt es je nach Wetterlage unterschiedliche Top-Aktionen. Besucher dürfen sich auf stark vergünstigte Snacks und Softdrinks freuen.

Für all jene, die den Genuss von frischem Popcorn schon vermisst haben, gibt es außerdem ein besonderes Extra: Die GROSSE Welcome Back Box. Für nur 7,77 Euro kommen Kinofans ab 6. August mit einem großen Popcorn Kübel und zwei 0,5l Softdrinks in den 7. Popcorn-Himmel. Für Bonuscard-Besitzer gibt es die GROSSE Welcome Back Box bis Ende August bei jeder Aufladung von 60 Euro sogar gratis dazu.

Weitere Infos unter www.cineplexx.at oder an der Kinokassa!

MEIN V%RTEIL: Vorteilsclub-Mitglieder erhalten jeden Montag Kinotickets exklusiv zum Spezialpreis von nur 6 Euro*. Aktionszeitraum: bis 31.12.2020, Ausnahme: wenn Montag ein Feiertag ist. Gutschein-Code unter "HIER HERUNTERLADEN" downloaden und selber drucken oder vor Ort an der Kinokassa vorzeigen. Die Ermäßigung mit dem oben angeführten Code gilt pro Vorteilsclub-Karte für max. 2 Personen. Ausgenommene Kinos: Cineplexx Leoben *Gültig für eine auf cineplexx.at ausgewiesene reguläre Vorstellung in allen Cineplexx und Constantin Film Kinos in der Steiermark und in Kärnten. Für Filme mit Überlänge, Digital Cinema 3D, Cinegold Sitzplatzkategorien, Premium, Dolby Atmos, IMAX und MX4D wird ein Zuschlag verrechnet. Gilt nicht für Sondervorstellungen. Kein Onlinekauf und keine Barablöse mit diesem Gutschein möglich.

Die aktuellen CoVid19-Sicherheitsvorgaben für einen angenehmen und sicheren Kinobesuch entnehmen Sie bitte dem unten angeführten Download-Link.