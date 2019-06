Vorteilsclub-Mitglieder erhalten am 22. und 23. Juni in der Vulcano Schinkenerlebniswelt beim Kauf von einem Glas "Edelsaumost" ein zweites gratis dazu.

Schweinerei mit Stil

Beim beliebten Schinkenfest in Auersbach dreht sich am 22. und 23. Juni wieder alles um die saftige, regionale Köstlichkeit.

Genuss steht bei Vulcano, der einzigartigen Schinkenmanufaktur in Auersbach bei Feldbach, an erster Stelle. Seit der Gründung von "Vulcano Ursprung" im Jahr 2000 verfolgt der Schinkenproduzent aus dem steirischen Vulkanland das selbe Ziel: Man will einfach zu den Besten der Welt gezählt werden!

Deshalb stellt sich das Vulcano-Team Jahr für Jahr der Herausforderung und sucht öffentlich den Wettbewerb mit den besten luftgetrockneten Rohschinken aus ganz Europa.

Beim Schinkenfest am 22. Juni treten daher zwölf luftgetrocknete Rohschinken aus acht europäischen Ländern gegeneinander in den Ring, um sich von zahlreichen Gästen verkosten, bewerten und genießen zu lassen. Zauberer Peter DeVile, eine Feuershow sowie Livemusik von Soulstrip und ein DJ sorgen außerdem für Unterhaltung.

Am Sonntag, 23. Juni, können Sie ebenfalls ausgewählte Schinken aus verschiedenen Ländern Südeuropas probieren - heimische Produzenten verwöhnen Sie dazu mit Getränken und Speisen. Livemusik gibt es Soko Dixie, Rattenberger Lausbuam, EGON 7.

Das Fest findet bei jeder Witterung und bei freiem Eintritt statt. Auf die Kleinen wartet ein Kinderprogramm mit Hüpfburg, Bälle-Bad und Schminkecke.