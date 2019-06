1+1 Ermäßigung für die Teilnahme am Alpe Adria E-Bike Day am 22. Juni

© (c) Uwe Geissler

Sie wollten immer schon einmal ein top-modernes E-Bike testen? Am 22. Juni findet exklusiv für Vorteilsclub-Mitglieder der "Alpe Adria E-Bike Day" statt!

Unter dem Motto "Ein Radweg, zwei Züge, drei Länder - wir verbinden Länder, Tourismus, Kultur und Sport" können Sportbegeisterte einen sensationellen Tag erleben.

Wo findet der E-Bike Day statt?

Treffpunkt ist ab 9 Uhr am Hauptbahnhof Villach, wo es gemeinsam um 9:45 Uhr mit der S-Bahn S41 nach Tarvisio Boscoverde geht. Die Leihräder der Firma Papin Sport werden dann dort vor Ort an die Teilnehmer ausgegeben. Gemeinsam wird dann der Save Radweg von Tarvisio bis nach Jesenice befahren. Unterwegs gibt es eine Pause mit Verpflegung und Musik. In Jesenice nimmt Papin Sport die Leih-E-Bikes wieder in Empfang. Mit der S-Bahn S21 geht es um 17:18 Uhr zurück nach Villach.

Was erwartet mich unterwegs?

Ein genialer Tag mit viel Bewegung, herrlicher Natur, kulinarischen Leckerbissen und Kultur. Kultur? Ja genau! Der Carinthische Sommer feiert heuer sein 50-Jahr Jubiläum und wir feiern mit! Daher wird der Alpe Adria E-Bike Day von "CS Unterwegs" und dem Ensemble "Klakradl" musikalisch begleitet.