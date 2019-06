Facebook

© Judith Fuchs

Auf geht's zum SUP-Stand Up Paddeling!

Auch wenn Stand Up Paddeling einfach zu erlernen ist, mit der richtigen Technik macht es gleich doppelt so viel Spaß. In den Kursen mit ausgebildeten SUP-Instruktoren wird großer Wert auf das Üben in der Praxis gelegt. Richtiges Stand-Up Paddeling stärkt den Kreislauf und trainiert die Balance und Koordination.

Kurzum: Es ist ein ideales Ganzkörpertraining, das zudem eine sehr positive Auswirkung auf die Seele hat. Egal, ob Sie fünf oder 75 Jahre alt sind: einzige Bedingung für die Teilnahme an den Kursen ist es, dass Sie schwimmen können und Spaß an der Sache haben! Beim Paddeling entdecken Sie die schönsten Seen und Fließgewässer, wilde Auen und aufregende Naturlandschaften.

Gleich unten finden Sie alles Wissenswerte, um schon bald selbst unter die Paddler zu gehen. Erleben Sie eine Genuss-Tour oder machen Sie den Grundkurs zum 2für1-Preis!