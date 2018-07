ERMÄSSIGUNG„2 für 1"-Ermäßigung bei KARNERTA

„2 für 1-Ermäßigung“ bei KARNTERTA.

Kommen Sie von 16. Juli bis 11. August 2018 zu einer Karnerta-Filiale in Ihrer Nähe und Sie erhalten vier tolle 2 für 1 Ermäßigungen.

Ermäßigung auf:

2 für 1 auf Kärntner Kasnudel 400g

2 für 1 auf AMA Karreespeck ca. 400g

2 für 1 auf Spare Ribs vom Schwein vorgegart frisch ca. 400g

2 für 1 auf auf Beef Ribs slow cooked vorgebraten ca. 1000g

Pro Vorteilsclub-Nummer sind die Gutscheine je einmal einlösbar. Solange der Vorrat reicht.

Gutscheinkarte ist am 16. Juli auf Ihrer Zeitung mit vier Gutscheinen von Karnerta. Sollten Sie keinen Gutschein auf Ihrer Zeitung gefunden haben, so können Sie in den Kleine Zeitung Büros noch einen Gutschein abholen.

Bitte Vorteilsclub-Karte vorweisen.