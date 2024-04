Lassen Sie sich das Vulkanland schmecken!

26 Betriebe, 26 Erlebnisse, 1 Ticket: „Die lange Nacht der Kulinarik“ lockt am 12. April ins Vulkanland.

Raus in die Frühlingsnacht, rein ins kulinarische Erlebnis. Dafür steht die „Lange Nacht der Kulinarik“ im Thermen- und Vulkanland in der Südoststeiermark, die am 12. April, von 18 Uhr bis Mitternacht über die Bühne gehen wird. Mit nur einem Ticket können Sie 26 „gutfinden.vulkanland“- Betriebe besuchen und erleben. Denn die Gastgeber:innen zeigen die Vielfalt der Region. Treffen Sie sich zum Double Date im Schloss, verkosten Sie gereifte Produkte im Schinkenhimmel und folgen Sie der süßen Verführung in die Schokoladenfabrik. Zudem ist das Angebot der „Langen Nacht der Kulinarik“ durch Kinderführungen auch hervorragend für die Kleinsten geeignet - bei freiem Eintritt bis zwölf Jahren.

Infos und Termine:

Wann : 12. April, 18-24 Uhr

: 12. April, 18-24 Uhr Wo : Thermen- & Vulkanland Südoststeiermark

: Thermen- & Vulkanland Südoststeiermark Infos: www.gutfinden.at/lange-nacht-der-kulinarik

Club-Mitglieder erhalten das Ticket für den Besuch von 26 Betrieben um nur 10 statt 15 Euro (max. 2 Karten/Haushalt) am ersten besuchten Betrieb des Abends. Bitte Club-Karte vorweisen.