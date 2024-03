Original Görzer Pinze: Ein Gebäck mit Geschichte

Was gehört zu Ostern wie der Osterhase? Die Osterjause natürlich! Und was ist neben Schinken, Eiern und Kren der Star am österlichen Festtagstisch? Ganz klar, die Pinze! Locker, flaumig, ein bisschen süß, aber nicht zu viel und schön glänzend. So soll sie sein, die Pinze, die kleine und große Feinschmecker begeistert.

Mit den ersten Krokusblüten im Garten kommen auch die Original Görzer Butterpinzen wieder aus ihren Verstecken. Quasi kleine Vorboten vom Osterhasen. Die Görzer Butterpinze ist ein Original, das es nur bei der Bäckerei Sorger gibt. Genießen Sie diese kulinarische Osterfreude jetzt zum 2für1-Preis. Mit Gutschein erhalten Club-Mitglieder nämlich zwei 100 Gramm Original Görzer Osterpinzen zum Preis von nur einer – und das in 16 Filialen der Bäckerei Sorger. Details siehe Infokasten.

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.