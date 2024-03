Regionale Vielfalt beim Weizer Ostermarkt

Die Stadt Weiz lädt am 23. März zum traditionellen Ostermarkt in die Weizer Innenstadt. Von 9 bis 16 Uhr präsentieren ca. 40 Aussteller rund um den Südtiroler Platz ihr vielfältiges und buntes Angebot, das von Kunsthandwerk über Pflanzensamen und Kräutern bis hin zu kulinarischen Schmankerln für die Osterjause reicht. Auch für Kinder gibt es beim Weizer Ostermarkt ein buntes Programm, das von den Weizer Kinderfreunden gestaltet wird. Und passend zum Frühlingsbeginn findet zeitgleich mit dem Ostermarkt die Fahrradbörse mit Reparatur-Service-Point und Fahrradwaschanlage ab 9 Uhr am Bismarckplatz statt.

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.