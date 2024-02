Entdecken Sie die neue Mobilität

An drei Tagen steht das Grazer Messegelände ganz im Zeichen der Mobilität. Und zu entdecken gibt es viel bei der motionexpo2024, so viel sei bereits verraten. Denn das Programm der größten Fahrzeug und Mobilitätsmesse im Süden Österreichs präsentiert sich in diesem Jahr besonders vielseitig.

Freuen Sie sich auf Premieren von bekannten Marken wie BYD Seal, Peugeot 3008, Toyota C-HR neue Automarken, E-Bikes oder

Tuning- und Technologie-Schwerpunkte. Und auch jenen,

die sich noch ob der aktuellen Debatte nicht entscheiden können, ob jetzt das E-Auto oder doch ein Verbrenner die richtige Wahl ist, wird Orientierung geboten.

Zusätzlich zu den Neufahrzeugen, sind aber auch Automobilklassiker zu bestaunen. So lädt die Sonderausstellung „100 Jahre Maserati“ ein, tief in die Firmengeschichte des Rennsport-Giganten einzutauchen.