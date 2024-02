Energie tanken und entspannen

Erleben Sie den kostbaren Moment, alle Hektik hinter sich zu lassen und tauchen Sie ein in eine Oase der körperlichen und geistigen Entspannung. Schon beim Betreten des SPA Hotel Zedern Klang im wunderschönen Defereggental ist spürbar: Hier wird Ruhe und Gesundheit großgeschrieben. Eine Welt, in der sowohl Moderne als auch Tradition Platz haben. Architektur, Zimmer und Ausstattung des Wellnesshotels in Hopfgarten in Osttirol sind von der typischen regionalen Bauweise beeinflusst und spiegeln die wohltuende Balance zwischen Moderne und Tradition wider. Verbringen Sie einen erholsamen Tag im Zedern Klang Spa. Lassen Sie den Stress des Alltags hinter sich, spüren Sie die wohltuende Wärme der modernen Saunen und verwöhnen Sie Ihre Haut im Solepool. Einfach mal sich selbst etwas Gutes tun, die Seele baumeln lassen und dem Zedernklang lauschen. Dieses Angebot richtet sich besonders an Einheimische und Gäste, die sich eine kurze Auszeit vom Alltag nehmen möchten, um in entspannter Atmosphäre neue Energien zu tanken.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten mit Gutschein 50% Ermäßigung auf einen Day Spa Eintritt Ausspannen.

Das Angebot inkludiert:

Eintritt in den Zedern Klang SPA in der Zeit von 12 bis 20 Uhr (der Saunabereich ist ab 14 Uhr geöffnet)

Flauschiger Leihbademantel und Saunatücher

Snacks vom warmen und kalten Buffet am Nachmittag im Kristallrestaurant „Zedern Klang“

Angebotszeitraum: 29. Februar bis 28. März 2024

Nach Verfügbarkeit, Reservierung erforderlich!

Spa Hotel Zedern Klang

Dorf 64,

9961 Hopfgarten im Defreggental, Osttirol

Tel. (04872) 522 05

Mail: hotel@zedern-klang.com

Web: www.zedern-klang.com

So lösen Sie Ihren Gutschein ein:

Reservieren Sie Ihren Wellnesstag beim jeweiligen Betrieb. Gutschein ausdrucken, ausfüllen und an der Tageskassa bzw. an der Rezeption abgeben. Bitte weisen Sie Ihre Club-Karte bzw. Ihr Club-Profil in der Kleinen Zeitung-App vor.

Nutzungshinweise:

Die Ermäßigung ist exklusiv für Kleine Zeitung Club-Mitglieder (max. 2 Personen). Pro Partnerbetrieb kann die Ermäßigung nur einmal je Club-Mitglied eingelöst werden. Einlösung auf Anfrage und nach Verfügbarkeit – bitte um Reservierung beim jeweiligen Betrieb. Die Ermäßigung ist nicht mit anderen Aktionen der teilnehmenden Betriebe kombinierbar. Keine Barablöse.

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.