Entspannung inmitten der Weingärten

Sie suchen nach einer kurzen Auszeit für zwischendurch und wollen dem hektischen Alltag kurz entfliehen? Dann ab ins Day Spa! Der perfekte Ort für das ultimative Entspannungserlebnis ist nicht weit entfernt. Das LOISIUM Wine & Spa Hotel Südsteiermark in Ehrenhausen ist nicht nur Hotspot für Weinliebhaber und Genießer, sondern auch für alle, die ein ganz besonderes Erlebnis suchen.

Lassen Sie auf 1400 Quadratmetern und mehreren Ebenen den Alltag hinter sich und geben Sie Körper und Geist den Raum, den Sie brauchen, um die dringend benötigten Energiereserven wieder aufzufüllen. Mit dem LOISIUM Day Spa fühlt sich selbst ein Tag wie Urlaub an! Die Möglichkeiten zur Entspannung sind vielfältig. Gönnen Sie sich eine wohltuende Massage, relaxen Sie im großzügigen Saunabereich und kühlen Sie sich danach im Pool ab. Oder Sie nutzen das große Angebot im Fitnessraum, um sich körperlich auszupowern. Was auch immer Sie vorhaben, im LOISIUM Wine & Spa Hotel inmitten der südsteirischen Weingärten lässt es sich bestens entspannen.

Entspannung inmitten der Weingärten © Loisium

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten mit Gutschein 50% Ermäßigung auf einen Day Spa Eintritt mit Loisium Classics.

Das Angebot inkludiert:

Spa Bag mit Bademantel, Handtücher und Slipper

Zutritt zum Spa-Bereich, zur Sauna Area, Pool und Fitnessraum

Angebotszeitraum: 21. März bis 30. April 2024, Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr

Nach Verfügbarkeit, Reservierung erforderlich!

LOISIUM Wine & Spa Hotel Südsteiermark

Ehrenhausen Hotel Betriebs GmbH

Am Schlossberg 1a

8461 Ehrenhausen

Tel. (03453) 28800

Mail: hotel.steiermark@loisium.com

Web: www.loisium.com

So lösen Sie Ihren Gutschein ein:

Reservieren Sie Ihren Wellnesstag beim jeweiligen Betrieb. Gutschein ausdrucken, ausfüllen und an der Tageskassa bzw. an der Rezeption abgeben. Bitte weisen Sie Ihre Club-Karte bzw. Ihr Club-Profil in der Kleinen Zeitung-App vor.

Nutzungshinweise:

Die Ermäßigung ist exklusiv für Kleine Zeitung Club-Mitglieder (max. 2 Personen). Pro Partnerbetrieb kann die Ermäßigung nur einmal je Club-Mitglied eingelöst werden. Einlösung auf Anfrage und nach Verfügbarkeit – bitte um Reservierung beim jeweiligen Betrieb. Die Ermäßigung ist nicht mit anderen Aktionen der teilnehmenden Betriebe kombinierbar. Keine Barablöse.

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.