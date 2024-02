„A Hard Year’s Spring“ Festival für Musik zur Zeit

Das Feldbacher Festival „A Hard Year’s Spring“ präsentiert heuer wieder einen feinen Querschnitt an aktueller Musik. Wie immer gibt es eine Mischung aus heimischen Interpreten und Gästen aus nah und fern, allesamt am musikalischen Puls der Zeit.

Das K4 im neuen Rathaus ist großteils Schauplatz der Festival-Abende. Edi Köhldorfer ist mit seinem Trio am Mittwoch (20. 3.) zu hören und präsentiert zum Start einer kleinen Tournee ein exquisites Jazz-Erlebnis. Den Freitag (22. 3.) eröffnet das große musikalische Jung-Talent aus Oedt, Anna Tropper-Lener. Mit ihrem Solo-Auftritt gibt sie erstmals Einblick in viel Neues, das derzeit in ihrem so großen, spannenden musikalischen Kosmos entsteht. Am selben Abend gibt es wieder einmal eine trotz junger Jahre bereits legendäre österreichische Band zu hören: Die All-Girls-Compo „DIVES“ spielt ihre Lieder aus dem Umfeld von Pop und Indie. Das Festival beschließen am Samstag (23. 3.) zwei Grazer Formationen. Die junge Singer-Songwriterin Joey May, mit dem Feldbacher Cradle Collectiv – Mastermind Florian Trummer in der Band, wird in ihren Liedern von der Liebe und vom Leben erzählen. Das große Finale ist Candlelight Ficus vorbehalten, der bestens etablierten Funk-Pop-Formation rund um Niki Waltersdorfer, die mit eigenen Grooves und dem einen oder anderen Cover (wie „Kiss“ von Prince) über ein vielfältiges, bestens tanzbares Repertoire verfügt.

Als erste Neuerung ist eine Veranstaltung für alle Altersgruppen, also gezielt auch für Kinder, im Programm. Mit der Miniatur-Erzähl-Oper „Der Berggeist vom Schöckl“ zeigt die Oper Graz in Kooperation mit der Kunstuniversität am Samstag (23. 3.), 15 Uhr, im Zentrum ein Stück für die ganze Familie. Ein armer Bauer gerät in das Reich des Berggeistes und hat dabei so einiges zu erleben. Musikalisch umgesetzt wird das Ganze von einem sechsköpfigen Ensemble. Den „Berggeist vom Schöckl“ gibt es übrigens bei freiem Eintritt zu erleben.