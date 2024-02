Um 15 Euro ins Schauspielhaus!

Im März lädt der Kleine Zeitung Club wieder zu einem Theaterbesuch um nur 15 Euro: Erleben Sie eine modernisierte Fassung von Georg Büchners „Leonce & Lena – nowhere to run“ mit einem großartigen fünfköpfigen Ensemble. Für ihre Theaterfassung im Schauspielhaus kombinierte Regisseurin und Autorin Rebekka David den Dramentext mit eigens für Büchners Figuren verfassten Texten, die eine aktuelle Debatte führen. In Büchners „Leonce und Lena“ verweigern die beiden jungen Menschen noch ihr dynastisches Schicksal, einander zu heiraten. In der Übertragung „nowhere to run“ wird daraus die Ablehnung der Erbschaft von zwei Großkonzernen und viel mehr noch die Verweigerung einer ganzen jungen Generation, den Arbeitsethos und das Wirtschaften der Eltern und Großeltern zu übernehmen – auch wenn oder gerade weil der Mangel an alternativen Vorstellungen hierzu groß ist. In diesem unterhaltsamen Theaterabend trifft der Sound des Vormärz auf drängende Probleme unserer Lebenswirklichkeit.