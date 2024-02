Mit der Kärnten Card die Burg Hochosterwitz besuchen.

Die Kleine-Zeitung-Mitarbeiterin Hannelore Regenfelder aus dem Regionalbüro St. Veit/Feldkirchen hat Glück, in unmittelbarer Nähe eines der beliebten Kärntner Sehenswürdigkeiten zu wohnen: der Burg Hochosterwitz. Sie ist eines von mehr als 100 Ausflugszielen, die man mit der Kärnten Card kostenlos besuchen kann. Gerne unternimmt sie deshalb den Aufstieg durch die 14 Burgtore und wird, oben angekommen, mit einer atemberaubenden Aussicht – vom Gurktal über die Villacher Alpe bis zu den Karawanken – belohnt. Noch bequemer hinauf geht es mit der Fürst-Max-Bahn. Was Hannelore Regenfelder besonders schätzt, ist das umfangreiche Kulturprogramm mit Konzerten, Ausstellungen und Festen. Mit der Kärnten Card haben Sie einmal täglich freien Eintritt in die spektakuläre Wehranlage. Heuer gibt es erstmals auch digitale Führungen. Ausgenommen sind Sonderveranstaltungen.

Profitieren Sie von den zahlreichen Vorteilen:

einmal zahlen

freier Eintritt bei mehr als 100 Ausflugszielen

zwei Super-Bonus-Partner mit 50-Prozent-Ermäßigung

über 50 Bonuspartner mit tollen Ermäßigungen

Club-Mitglieder erhalten ein Gratis-Kinderpaket beim Kauf/Aufladen eines Erwachsenen-Saisonpaketes. Gilt für bis zu zwei Erwachsenen-Kind-Pakete pro Club-Haushalt. Die Aktion gilt für die Saisonkarte bis 2. März 2024 (Frühbucher-Zeitraum).

Alle Informationen finden Sie hier!