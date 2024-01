Der Ton macht das Menü

Die schönsten Kompositionen genießt man bei den KULINARIK.SINFONIEN nicht nur auf der Bühne, sondern auch am Teller. In perfekter Harmonie und mit frischen, saisonalen Zutaten. Ein Erlebnis für alle Sinne.

Verbringen Sie den Valentinstag zu zweit im KULINARIK.CAMPUS OSSIACH. Tauchen Sie ein in historisches Ambiente, genießen Sie kulinarische Köstlichkeiten in Form eines 3-Gänge-Menüs und schaffen Sie unvergessliche Momente der Zweisamkeit. Eine perfekte Gelegenheit, Liebe und Geschichte in einem idyllischen Rahmen zu zelebrieren.

Ermäßigung

Club-Mitglieder zahlen mit dem Gutscheincode für das Valentinstagsmenü 27,30 € statt 39 € pro Person.