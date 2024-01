In die „drautal perle“ mit der Kärnten Card

In Kärnten gibt es für jeden Geschmack das passende Abenteuer. Kristallklare Seen, majestätische Berge, spannende Museen und vieles mehr gibt es auch dieses Jahr wieder mit der Kärnten Card zu entdecken. Da die Auswahl bei der Vielfalt an Ausflugszielen aber schwerfällt, haben wir Mitarbeiter der Kleinen Zeitung gebeten, uns ihre liebsten Kärnten-Card-Ausflugstipps zu verraten.

Michaela Sagmeister aus dem Regionalbüro Spittal an der Drau empfiehlt einen Besuch im Sport- und Erlebnisbad „drautal perle“ in Spittal. Mit einem großzügigen In- und Outdoor-Bereich und zahlreichen Sport-, Freizeit- und Entspannungsmöglichkeiten ist für jeden das Richtige dabei. Badevergnügen auf 5600 m2 und angenehme Wassertemperaturen von 28 bis 35 Grad versprechen pure Freude für kleine und große Badenixen. Zum Relaxen und Genießen lädt Kärntens 1. Asian-Spa-Massage sowie das Panorama Restaurant.

Die „drautal perle“ ist nur eines der vielen Ausflugsziele, die Sie 2024 mit der Kärnten Card besuchen können.

Profitieren Sie von den zahlreichen Vorteilen:

Einmal zahlen

Freier Eintritt bei mehr als 100 Ausflugszielen

Zwei Super-Bonus-Partner mit 50 Prozent Ermäßigung

Über 50 Bonuspartner mit tollen Ermäßigungen

Club-Mitglieder erhalten ein Gratis-Kinderpaket beim Kauf/Aufladen eines Erwachsenen-Saisonpaketes. Gilt für bis zu zwei Erwachsenen-Kind-Pakete pro Club-Haushalt. Die Aktion gilt für die Saisonkarte bis 2. März 2024 (Frühbucher-Zeitraum).

