Pistenvergnügen zum Vorteilspreis

Was ist noch besser als durch frischen Pulverschnee zu brettern? Dafür nur die Hälfte zu zahlen! Denn mit dem kostenlosen Ski-Scheckheft, das am 7. Dezember der steirischen Ausgabe der Kleinen Zeitung beigelegt ist, erhalten Sie zwei Tagesskikarten zum Preis von einer.

Kleine Zeitung Ski-Scheckheft

Das Kleine Zeitung Ski-Scheckheft enthält Gutscheine für 21 Skigebiete in der Steiermark und Kärnten, mit welchen Sie zum 2für1-Preis Skifahren können. Sollten Sie am 7. Dezember kein Ski-Scheckheft in Ihrer Zeitung finden, so können Sie sich in Ihrem nächstgelegenen Kleine Zeitung Büro eines abholen (so lange der Vorrat reicht). Für diese Skigebiete finden Sie jeweils einen Gutschein im Ski-Scheckheft:

Aflenz Bürgeralm Brunnalm Hohe Veitsch Das Dreiländereck Gaberl-Stubalpe Goldeck Grebenzen - St. Lambrecht Großeck-Speiereck Hohentauern Katschberg Kleinlobming Klippitztörl Koralpe Krakau Mariazeller Bürgeralpe Mölltaler Gletscher & Ankogel Petzen Schwabenbergarena Turnau Steirischer Seeberg Strallegg Spechtenseelift - Wörschachwald Tonnerhüttenlift

So können Sie Ihre Gutscheine aus dem Ski-Scheckheft einlösen:

Tragen Sie Ihre Kundennummer in das dafür vorgesehene Feld auf dem Gutschein ein

in das dafür vorgesehene Feld auf dem Gutschein ein Gutscheinabschnitt an der Kass a im jeweiligen Skigebiet abgeben, Club-Mitgliedskarte oder Kundennummer im Benutzerprofil auf kleinezeitung. at vorzeigen und damit zwei Tagesskikarten zum Preis von einer erstehen

a im jeweiligen Skigebiet abgeben, im Benutzerprofil auf kleinezeitung. at vorzeigen und damit zwei Tagesskikarten zum Preis von einer erstehen Bei einigen Skigebieten auch auf Kinder- oder Halbtageskarten einlösbar (siehe jeweiliger Gutscheinabschnitt)

Pro Club-Mitglied und Skigebiet kann nur ein Gutschein eingelöst werden

eingelöst werden ACHTUNG – wenn Sie sich nicht durch Vorzeigen der Clubkarte oder Kundennummer im Benutzerprofil als Mitglied ausweisen können, kann der Liftbetreiber die Einlösung Ihres Gutscheins ablehnen

– wenn Sie sich nicht durch Vorzeigen der Clubkarte oder Kundennummer im Benutzerprofil als Mitglied ausweisen können, kann der Liftbetreiber die Einlösung Ihres Gutscheins ablehnen Die Gutscheine sind nicht mit anderen Aktionen und Rabatten kombinierbar

Wir wünschen Ihnen eine tolle und unfallfreie Wintersaison und natürlich weiterhin viel Lesevergnügen mit Ihrer Kleinen Zeitung!