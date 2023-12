Holen Sie sich einen echten Kärntner

Regionalität und Nachhaltigkeit sind für Sie auch beim Christbaumkauf wichtig? Dann haben wir eine gute Nachricht für Sie, denn mit unserem Gutschein, den Sie nachfolgend downloaden können, sparen Sie nicht nur fünf Euro auf Ihren Christbaum, Sie erhalten auch das gute Gefühl einen Baum aus der Heimat, einen echten Kärntner Christbaum in Ihr Zuhause zu holen. Dieser Gutschein ist für alle Christbäume der Kärntner Christbaumbauern, in allen Qualitäten und allen Größen gültig. Wo Sie Ihren Kärntner Christbaum erhalten? Die Verkaufsstellen der Kärntner Christbaumbauern finden Sie auf der Rückseite Ihres Gutscheines. Alle Verkaufsstellen sind regulär von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie auch, dass der Gutschein nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar ist. Und sollte wider Erwarten der Gutschein in Ihrer Zeitung fehlen, so ist das kein Problem. Sie können ihn in jedem Kleine Zeitung-Büro abholen. Keine Barablöse möglich und pro Club-Mitglied ist nur ein Gutschein einlösbar.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten mit angehängtem Gutschein 5 Euro Rabatt beim Kauf eines Baums von den Kärntner Christbaumbauern.

Download 2.92 MB Gutschein und Verkaufsstellen Kärntner Christbaumbauern

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.