Sie möchten gerne wieder einmal Theaterluft schnuppern?

Dann haben Sie jetzt die beste Gelegenheit. Denn im Dezember lädt der Kleine Zeitung Club wieder um nur 15 Euro pro Ticket ins Schauspielhaus! Diese tolle Aktion gilt für zwei absolute Highlights aus dem Spielplan.

Freuen Sie sich am 16. 12. auf „Sonne/Luft“ von Elfriede Jelinek, eine Produktion in Kooperation mit dem steirischen herbst. Durch permanente Perspektivwechsel und in gewohnt lustvollen Spracheskapaden stellt Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek in ihrem Theatertext einmal mehr unsere gewohnten Annahmen auf den Kopf. Ja, der Mensch bedroht längst die Natur. Doch durch den Auftritt der »Göttinnen« wird unmittelbar auch die Macht spürbar, die die Natur nun besitzt.

Die zweite Vorstellung, die Sie zum Kinopreis besuchen können, ist „Von einem Frauenzimmer“ am 29. 12. Das „Bürgerliche Trauerspiel“ von Christiane Karoline Schlegel thematisiert die Frage, welcher Raum „einem Frauenzimmer“ zugestanden wird.

Ermäßigung

Club-Mitglieder können um nur 15 Euro ins Schauspielhaus.

Diese Aktion ist gültig für

„Sonne/Luft“ am 16. 12. bzw.

bzw. „Von einem Frauenzimmer“ am 29. 12. 2023

Beide Stücke beginnen jeweils um 19.30 Uhr im Schauspielhaus.