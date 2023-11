Das St. Kammermusikfestival in Stift Rein

Sehnsucht

Stadtmusikkapelle Liezen, David Luidold, Tetiana Miyus

Von L´Orfeo und „Hänsel und Gretel“ bis zur Uraufführung der „sizilianischen Alpensymphonie“ Salina von Siegmund Andraschek regiert die Sehnsucht, wenn die Stadtmusikkapelle Liezen aufspielt. Gemeinsam mit Opernstar Tetiana Miyus wird zu Puccini und Morricone unter dem Christbaum geträumt und mit Bläserpracht die schönste Zeit des Jahres eingeläutet!

Wann: Samstag, 2. Dezember 2023 | 19.30 Uhr

Wo: Basilika Stift Rein

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1-Ermäßigung auf Karten für das Konzert „Sehnsucht“ am 2. Dezember 2023 in der Basilika in Stift Rein.

Erhältlich sind die Karten online unter karten@kammermusik.co.at oder telefonisch unter 0664-58 555 88. Die Ermäßigung muss bei der Kartenabholung durch Vorlage der Club-Karte oder Kundennummer bestätigt werden.

