Sounding Jerusalem im Herzen von Graz

Vor 18 Jahren gründete der steirische Cellist Erich Oskar Huetter das Festival Sounding Jerusalem als europäische Friedensinitiative in Jerusalem. Seit vier Jahren haben Orient, Okzident – und die Botschaft des friedvollen, gemeinsamen Miteinanders – auch in Graz ihre Heimat gefunden.

Die zwei Konzertabende in der Schutzengelkirche in Graz/Eggenberg bringen Musiker aus Israel, Palästina und der Steiermark zusammen und ein in Jerusalem lebender Priester und Poet liest aus seinen spirituellen Texten.

Auf dem Programm stehen Weihnachtslieder aus aller Welt, meditative religiöse Musik, spirituelle arabische und jüdische Musik und berühmte Werke von J.S. Bach.

Schalom – Salam, Frieden!

10. Dezember I 18 Uhr

Schutzengelkirche I Pfarrgasse 25 I 8020 Graz

Programm:

Jerusalemer spirituelle Texte von und mit Monsignore Stephan Wahl

Musik von Arvo Pärt, Olivier Messiaen, Philip Glass und Johann Sebastian Bach

Künstler:

Stephan Wahl (Jerusalem) I Texte, Stimme

Chen Zimbalista (Tel Aviv) I Marimba, Percussion

Erich Oskar Huetter I Violoncello

Stefan Heckel I Akkordeon

Der Stern von Bethlehem

17. Dezember I 18 Uhr

Schutzengelkirche I Pfarrgasse 25 I 8020 Graz

Programm:

Eine Weihnachtsgeschichte aus Bethlehem von Jabra Ibrahim Jabra

Weihnachtslieder aus aller Welt und Musik von Johann Sebastian Bach

Friedenslieder von Marwan Abado und jüdische spirituelle Musik

NARENG

Marwan Abado (Palästine/Wien)I Oud, Gesang

Chen Zimbalista (Tel Aviv) I Marimba, Percussion

Stefan Heckel I Akkordeon

Erich Oskar Huetter I Violoncello

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Karten für die beiden Sounding Jerusalem-Konzerte

Erhältlich sind die Karten über soundingjerusalem.com oder telefonisch unter 0660-66 32 660. Die Ermäßigung muss bei der Kartenabholung durch Vorlage der Club-Karte oder Kundennummer bestätigt werden.

