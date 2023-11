Stiller Advent der Volkskultur Kärnten 2023

Die bekanntesten Chöre Kärntens bilden den musikalischen Höhepunkt des „Stillen Advent der Volkskultur“, der mit Lesungen und besinnlichen Texten in den Kärntner Kirchen für eine ganz besondere Adventstimmung sorgen wird. Freuen Sie sich auf ein einzigartiges Klangerlebnis und tun Sie dabei Gutes. So werden Spenden für bedürftige und in Not geratene Kärntnerinnen und Kärntner gesammelt, die der Initiative „Kärntner in Not“ übergeben werden. Auch die drei kostenfreien Konzerte im Landhaushof Klagenfurt tragen dazu bei, dass Mitmenschen, die es im Leben nicht so gut getroffen haben, in den Genuss der schönsten Weihnachtslieder – dargeboten von den besten Chören Kärntens – kommen können.

TERMINE 2023: