Gipfelsieg auf zwei Brettern

Sie träumen von einer Skitour in verschneiten Berglandschaften? Dann sind die Skitourentage von Alps genau richtig für Sie!

Bei den Kursen mit den erfahrenen Alps-Bergführern erlangen Sie alle Kenntnisse für den Einstieg ins Skitourengehen. Skitouren in tief verschneiten Berglandschaften boomen. Und das mit gutem Grund: Das mehr oder minder langsame Bergaufgleiten auf Skiern mit Fellen hat eine unglaubliche Faszination und ist eine echte Wohltat für Körper und Seele. Nichtsdestoweniger muss man sich vor Augen halten: Auch die Technik rund um die Tourenskier sowie das Gehen wollen gelernt und geübt werden, ein solides Grundwissen über den Sport sollte man sich aneignen. Genau das können Sie bei den „Alps Basic Instinct“-Skitourentagen auf dem Stuhleck innerhalb weniger Stunden tun. Der Zweitageskurs in der Krakauebene ist bereits eine fundierte Einführung in das Skitourengehen. Auf den Skitouren werden die Themen Tourenplanung, Lawinenkunde und Notfälle geübt und vertieft. Die sprichwörtliche Gastfreundschaft beim 4**** Hotel Stigenwirth schafft eine gute Basis für ein gelungenes Skitourenwochenende!

Die gute Nachricht: Man benötigt keinerlei Vorkenntnisse im Skitourengehen. Die Touren-Ausrüstung kann komplett ausgeliehen werden

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 50% Ermäßigung auf Basic-Instinct-Skitourentage und Start-Skitourenkurs von ALPS

Basic-Instinct-Skitourentage in den Fischbacher Alpen am Stuhleck

Termine: 2023: 21. 12., 22. 12., 27. 12., 28. 12., 29. 12., 30. 12., jeweils von 9-14 Uhr

2024: 12. 1., 13. 1., 19. 1. und 20. 1., jeweils von 9-14 Uhr

Kursort: Stuhleck

Normalpreis: 169 Euro, für Club-Mitglieder 84,50 Euro

Nicht inkludiert sind etwaige Liftgebühren. Skitourenausrüstung im Verleih (35 Euro statt 70 Euro)

Buchung und Bedingungen unter www.alpsprojectspace.com/kleinezeitung. Bitte Kleine-Zeitung-Kundennummer im Feld „Abo Nummer bei Buchung mit Abo-Rabatt“ und den Gutschein-Code KLEINEW2450 angeben.

Start Skitour- der Einsteigerkompaktkurs in der Krakauebene inkl. Übernachtung mit HP

Termine: 3. 2 -4. 2. 2024; 10. 2.-11. 2. 2024; 2 .3. -3. 3. 2024

Kursort: Skitourengebiet Krakauebene (1,5 Stunden von Graz)

Normalpreis: 499 Euro, für Club-Mitglieder 249,50 Euro (Inklusive Führung, Tourenplanung und Zugang zu Kursunterlagen, Übernachtung im 4 Sterne-Hotel inkl. Halbpension)

Nicht inkludiert: Skitourenausrüstung und Lawinenausrüstung im Verleih

Buchung und Bedingungen unter www.alpsprojectspace.com/kleinezeitung. Bitte Kleine-Zeitung-Kundennummer im Feld „Abo Nummer bei Buchung mit Abo-Rabatt“ und den Gutschein-Code KLEINEW2450 angeben.