2für1-Ermäßigung auf das HSG Holding Graz Spiel am 25. 11. 2023

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1-Ermäßigung auf das Spiel HSG Holding Graz vs. UHC Speed Connect Hollabrunn am 25. 11. 2023 um 19.30 Uhr im Raiffeisen Sportpark in Graz.