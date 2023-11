Die Künstler:innen des weltweit gefeierten Cirque Le Roux live erleben

Wir freuen uns, Ihnen in der diesjährigen Festivalausgabe des Cirque Noël eine Künstlergruppe von internationalem Format vorstellen zu können, die uns wiederum mit einer besonderen Interpretation des Zeitgenössischen Zirkus überraschen wird. Die Künstler:innen des weltweit gefeierten Cirque Le Roux aus Frankreich werden erstmals in der Steiermark gastieren und gleich zwei Produktionen im Orpheum Graz auf die Bühne bringen.

Zur Weihnachtszeit entführt uns der Cirque Le Roux mit dem Stück „The Elephant in the Room“ in die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und in das luxuriös-dekadente Anwesen von Miss Betty. Slapstick und eindrucksvolle Akrobatik verflechten sich zu einer turbulenten Liebesintrige, ganz im Stil eines Schwarz-Weiß-Krimis voll Spannung, Leidenschaft und Humor. Im neuen Jahr folgt dann die Produktion „A Deer in the Headlights“. Nun stehen die Nachkommen von Miss Betty im ­Zentrum des Geschehens – ein besonderes Theatererlebnis als Tribut an die Filmästhetik der 70er Jahre. Nähre Infos unter finden Sie hier.

