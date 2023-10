Traditionen und bäuerliche Kultur

Das große karnische Agrar-und Kulinarikfest ist zurück. Der Gastronomie-Event „Il Filo dei Sapori“, den es schon seit 2014 gibt, findet auch heuer wieder in Tolmezzo statt. Die Veranstaltung wurde von der Berggemeinschaft Karnien in Zusammenarbeit mit Ersa (Regionalkörperschaft für ländliche Entwicklung) sowie anderen Körperschaften und Verbänden konzipiert. Das Ziel ist, die Vielfalt lokaler Produkte sichtbar und erlebbar zu machen und so die Landwirte aus Karnien zu fördern.

Die Veranstaltung findet von 26. bis 29. Oktober 2023, jeweils von 10 bis 19 Uhr, statt und bietet ein reichhaltiges Veranstaltungs- und Genussprogramm. Weitere Infos: https://ilfilodeisapori.com/

Gutschein

Club-Mitglieder erhalten mit Gutschein eine kostenlose Gnocchi-Verkostung und ein Glas Wein.

Wann: Einlösbar am 28. und 29. Oktober 2023, jeweils von 11 bis 17 Uhr.

Wo: am Stand der „Shanghai Group“ in der Via Jacopo Linussio

Bitte nachfolgenden Gutschein ausdrucken, Ihre Kleine Zeitung-Kundennummer einfügen und gemeinsam mit Ihrer Club-Karte bzw. Benutzerprofil an der Kassa vorweisen.

Il Filo dei sapori 1.02 MB Gutschein für eine Gnocchi-Verkostung und ein Glas Wein

Aktion nur gültig für Kleine Zeitung Club-Mitglieder. Pro Club-Mitglied ist jeweils ein Gutschein einlösbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse.

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.