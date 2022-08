Am 16. und am 17. September 2022 um 19.30 Uhr öffnet sich in der Komödie Graz der Vorhang für die neue Spielsaison. Sie beginnt mit der turbulenten Erfolgs-Komödie "Zwei wie Bonnie und Clyde" unter der Regie von Robert Persché. Urs Harnik und Stefan Moser sorgen als tolpatschiges Ganoven-Duo Manni und Karlheinz für Lachtränen und einen Abend bester Unterhaltung. Zwei Freunde in der Midlife-Krise träumen vom großen Coup. Wie wär´s mit einer Bank? Doch die Tücke liegt im Detail. Denn nicht nur Einkaufstaschen, blickdichte Strumpfmasken und ein leerer Tank sorgen für Chaos und Turbulenzen. Und ja: Wer bei einem Banküberfall zu spät kommt, den können noch ganz andere Überraschungen erwarten.... Eine Tour de Force für die Lachmuskeln, ein groteskes Abenteuer, bei dem ein Gag den nächsten jagt und die Lage für das dilettantische Gaunerpärchen immer verzwickter und verrückter wird. Eine wunderbar-chaotische Krimikomödie aus der Feder des deutschen Autoren-Duos Tom Müller und Sabine Misiorny.

Wann: 16. oder 17. September 2022, 19:30 Uhr

Wo: Komödie-Graz (Münzgrabenstraße 36, 8010 Graz)

