"Der Aufwand lohnt sich“, ist sich Kräuterexperte Manfred Neuhold sicher. In Schrittfür-Schritt-Anleitungen zeigt er im Buch „Heilkosmetik aus Blüten und Kräutern“ auf, wie Cremen für unterschiedlichste Hauttypen selbst zubereitet werden können.

„Ich trage seine Weihrauch-Rosenblüten-Creme auf und habe seither keine rauen Hände mehr“, schwärmt eine Leserin. Wesentlich für die Haut, schreibt Neuhold, sei die Ernährung. „Vitamin C ist einer der wichtigsten Radikalenfänger, aber auch als Anti-Falten-Vitamin für ein stabiles Kollagengerüst wichtig. Vitamin C und E sollten deshalb auch in Cremen enthalten sein.“

Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

Gewinnspiel



Wir verlosen 4x Magazine "Die Neuordnung Europas" der Kleine Zeitung Edition.

Teilnahmeschluss: 5. September 2022