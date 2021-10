Facebook

Das Next Liberty präsentiert im November das Familienmusical "Robin Hood" in der Oper Graz. ©

Der König der Diebe in der Oper Graz

Mit der Neubearbeitung seines großen Musical-

Hits „Robin Hood“ spannt Robert Persché in der Oper Graz einmal mehr den Bogen vom großen Stoff der Weltliteratur hin zur Familienunterhaltung mit Ohrwurmgarantie.



Zur Handlung: Es gibt kaum jemanden in England, der nicht von Robin von Locksley gehört hat, dem „Rächer der Enterbten“, der es wagte, sich gegen den ausbeuterischen (Möchtegern-)König Prinz John aufzulehnen und nun vom Sherwood Forest aus eine Bande „Vogelfreier“ an und seine Verfolger ordentlich an der Nase herumführt. Weil Robin Gerechtigkeit über Recht stellt, den Reichen nimmt, was seiner Meinung nach die Armen verdienen, und die Hoffnung nicht aufgibt, dass der rechtmäßige König Richard Löwenherz doch irgendwann wieder von seinen Kreuzzügen zurückkehrt, wird er von Sheriff von Nottingham und ihren (!) Soldaten steckbrieflich gesucht – und vom Volk als Held gefeiert. Als Prinz John jedoch feststellen muss, dass auch seine (Hätte-Er-Gern-)Verlobte Maid Marian die Überzeugungen dieses Gesetzlosen teilt und kurz davor ist, die Schlossmauern und Rollenklischees gegen Prinzipien, Pfeil und Bogen zu tauschen, versucht der gekränkte Monarch mit allem, was Unrecht ist, dem „König der Diebe“ das Handwerk zu legen.