Wie es gelingt, die Neigung zu Angst und Sorge zu überwinden.

So überwinden Sie die Angst vor der Angst

Wie sich Angst anfühlt, weiß wohl jeder Mensch. Angst in all ihren Abstufungen zwischen latenter Sorge und reiner Panik ist unangenehm. Sie schränkt uns ein und raubt die Lebensfreude. Trotz des ernsten Themas gelingt es dem Bestsellerautor Georg Weidinger, unterhaltsam darüber zu schreiben. Stets auf Augenhöhe und liebevoll begleitet er den Leser auf dem Weg, der raus aus der lähmenden Angst hin zu einem heilsamen und wertschätzenden Umgang mit dem gefürchteten Gefühl führt. Weidinger illustriert sein Buch mit humorvollen und pointierten Zeichnungen, die das schwierige Thema mit Leichtigkeit erschließen. „Frei von Angst“ ist der Auftakt einer neuen Reihe im Hause Kneipp: Hier steht, anschaulich und anregend dargestellt, jeweils eine Grundemotion im Zentrum – und alles, was die Lehre der fünf Elemente damit verbindet.

Georg Weidinger studierte Medizin und Psychologie an der Universität Wien sowie Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) an der Medchin. Heute lebt er im Burgenland.

