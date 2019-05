Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 30 % Ticketermäßigung für die TEDx Ideenkonferenz am 15. Juni in Klagenfurt!

Die TEDx Klagenfurt begeistert mit emotionalen Reden und spannenden und innovativen Ideen. ©

Neugierige Menschen sind hier goldrichtig

Am 15. Juni findet die TEDxKlagenfurt zum bereits siebten Mal statt. Der Veranstalter verspricht eine enorm hohe Qualität der diesjährigen Speaker.

TEDxKlagenfurt, die internationale Ideenkonferenz, die alljährlich in Klagenfurt über die Bühne geht, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Curious Minds“. Dass neugierige Menschen sich dadurch auszeichnen, aktiver nach dem Lebenssinn suchen, erkannte schon der Philosoph Friedrich Nietzsche und nannte sie daher glücklich. Er würde die heurige TEDxKlagenfurt wohl besuchen. Dort stehen auch heuer wieder unterhaltsame und äußerst inspirierende Geschichten und Erlebnisse auf der Agenda.

In der 7. Ausgabe des Erfolgsformats in der Messearena in Klagenfurt steht am 15. Juni alles unter dem Motto „Curious Minds“. 18 internationale und nationale Speaker werden einen Tag lang die Neugierde der Event-Teilnehmer wecken. Die 18-minütigen Keynotes werden wie gewohnt auf Englisch abgehalten.

Einer der Curious Minds ist Alyssa Carson, eine 18-jährige, die trainiert, um als eine der ersten Menschen eine Kolonie auf den Mars in 2030 zu gründen. Ben Novak ist ein „De-extinction“ Wissenschaftler, der dabei ist ausgestorbene Tierarten wieder auferstehen zu lassen. Lexie Alford ist die jüngste Person, die alle Länder dieser Erde besucht hat. Yehuda und Maya Devir sind ein Ehepaar aus Israel, die die Momente ihres Ehelebens in Comics verewigen.

Stimmen aus Kärnten. Unter den hochkarätigen Speakern befinden sich heuer auch zwei Kärntner Persönlichkeiten: Pianist Ingolf Wunder und Neurowissenschaftlerin Isabella Graef, die auch Fakultätsmitglied an der Stanford University ist.