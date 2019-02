Facebook

Ein Team, ein Ziel: Nichts weniger als der 31. Meistertitel soll für den Rekordmeister in dieser Saison herausspringen. ©

Jubeln Sie die Rotjacken zum Titel

Vergangenen Dienstag startete der EC-KAC nach einer kurzen Länderspielpause mit einem fulminanten 6:2-Heimerfolg gegen Liga-Krösus Red Bull Salzburg in die Platzierungsrunde. Die gezeigten Leistungen in dieser Saison lassen die Rotjacken-Fans zurecht auf den 31. Meistertitel in Österreichs Eishockey-Historie hoffen. Doch leicht wird das keinesfalls, haben doch besonders in dieser Saison so viele Teams ernsthafte Ambitionen auf den Titel wie selten zuvor. Deshalb könnte der Heimvorteil in den Playoff-Spielen auch ein besonders wichtiger Faktor werden. Denn das Team von EC-KAC-Coach Petri Matikainen erweist sich auch in dieser Saison traditionell heimstark. Diese Heimstärke soll am 1. März auch der amtierende Meister, HCB Südtirol, zu spüren bekommen. Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung unter den EC-KACFans erhalten mit Gutschein zwei Stehplatzkarten zum Preis von einer.

MEIN V%RTEIL: 2für1-Ermäßigung für EC-KAC gegen HCB Südtirol! Beim Kauf einer Stehplatzeintrittskarte für das Heimspiel des EC-KAC gegen HCB Südtirol am 1. März erhalten Sie bei Abgabe des Gutscheins - welchen Sie nachstehend und auch am 18. Februar in Ihrer Kleinen Zeitung finden - an der Abendkassa eine zweite, gleichwertige Stehplatzkarte gratis dazu.