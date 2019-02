Ermäßigter Eintritt am Sonntag, 24. Februar 2019 bei der Häuslbauermesse Klagenfurt!

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten mit Gutschein (finden Sie am Montag, 18. Februar in Ihrer Kleinen Zeitung bzw. nachstehend zum selbst ausdrucken) am Sonntag, 24. Februar 2019 ermäßigten Eintritt für max. 2 Personen.