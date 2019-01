Ermäßigung für Kleine Zeitung Archivausgaben

Facebook

Zum Geburtstag etwas Altes?

Wissen Sie eigentlich, was die Kleine Zeitung am Tag Ihrer Geburt getitelt hat, was die Welt bewegt hat? Es gibt einen einfachen Weg, das herauszufinden: Bestellen Sie eine Archivausgabe der Kleinen Zeitung, auf shop.kleinezeitung.at



Seit dem Jahr 1904 erscheint die Kleine Zeitung. Und der Großteil der Ausgaben ist als Original verfügbar. Diese Zeitungen schlummern sonnenlichtgeschützt im Archiv, im Keller des Styria Media Centers in Graz, und können käuflich erworben werden. Die Archivausgaben sind als Geschenk zu diversen Anlässen und Jubiläen sehr beliebt. Besonders gut eignen sie sich, um an Geburtstagen Freude zu bereiten. Sie liefern spannende Rückblicke und sind ein Stück Zeitgeschichte.

Alle Originalausgaben wurden digitalisiert, um sogenannte Reproduktionen anfertigen zu können. Diese erreichen nicht ganz die Größe eines Originals,

jedoch kommen sie durch Verwendung von Recyclingpapier, das aufgrund seiner Farbe dem heutigen Zeitungspapier sehr ähnlich ist, den originalen Zeitungen sehr nahe.

Eine Originalausgabe kostet 55 Euro, eine Reproduktion 35 Euro. Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 25 Prozent Ermäßigung. Bestellen können Sie auf: shop.kleinezeitung.at oder telefonisch unter 0800 55 66 40526