Einchecken & Wohlfühlen

Mitten im Thermen- und Vulkanland Steiermark gelegen, befindet sich im malerischen Kräuterdorf Söchau das 4*Maiers Hotel Oststeirischer Hof. Tradition und Moderne sind dabei vereint. Maiers Oststeirischer Hof ist der Treffpunkt der Region und Ausgangspunkt für Ausflüge zu den in unmittelbar Nähe gelegenen namhaften Ausflugszielen und Manufakturen der Region – Zotter Schokoladen, Gölles edler Schnaps und feiner Essig, Vulkanlandsektmanufaktur Meister oder der imposanten Riegersburg.

Die persönliche und familiäre Atmosphäre im Maiers Oststeirischer Hof sind eine Wohltat für Urlaubsgäste. Das Hotel bietet eine Vielzahl an Zimmern und Suiten allesamt mit individuellem Touch und Komfort, was es für einen erholsamen Urlaub braucht. Auch der Wellnessfaktor darf dabei natürlich nicht zu kurz kommen. Im kleinen, aber feinen Wellnessbereich mit Hallenbad, Sauna und Relaxliegen finden Körper und Geist auch ihre Ruhe.

Aber natürlich darf auch das leibliche Wohl dabei nicht zu kurz kommen. So startet man mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet mit duftendem Kaffee und allem, was das Herz begehrt, perfekt in den Tag. Am Nachmittag gibt es eine Stärkung mit Kaffee & Kuchen, bevor es am Abend zu einem abwechslungsreichen Abendbuffet mit verschiedenen Vorspeisen, Salaten, Suppen, Hauptspeisen und Dessertvariationen geht.

Das Angebot

Zwei Nächte inkl. Frühstück und 2x Abendessen am Buffet

3x Kaffee und Kuchen am Nachmittag

1 Glas Sekt pro Person

Late-Check-out nach Verfügbarkeit

Weinverkostung im Weinschloss Thaller

Kleine Geisterei – Verkostung bei De Vin Gin by Lisa Bauer

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preis

22. 1.–24. 3. 2024 und 28. 10.–15. 12. 2024. Sie bezahlen im Doppelzimmer Komfort 328,90 Euro für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.