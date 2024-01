Thermenurlaub in Bad Gleichenberg

Das Landhaus Bad Gleichenberg liegt mitten im südoststeirischen Thermen- und Vulkanland. Die Studios und Apartments mit einer klassisch zeitlosen Einrichtung – inklusive vollwertiger Küche und Terrasse oder Balkon – sind perfekt für einen individuellen Urlaubsgenuss für Familien mit Hund, Pärchen- oder Freundeurlaub. Das Frühstück mit regionalen Produkten ist inkludiert, direkt vor dem Haus gibt es Parkplätze und einen Fahrradkeller. In unmittelbarer Nähe finden sich zahlreiche Gastronomiebetriebe. Die Therme der Ruhe Bad Gleichenberg lädt zum Entspannen im wohlig warmen Thermalwasser ein. Für Freizeitaktivitäten in Bad Gleichenberg eignen sich der Kurpark, der Generationenspielpark, der Styrassic Park sowie die Route 66 mit zahlreichen Ausflugszielen wie Schlösser, Museen oder Kulinarikproduzenten. Für die flexible Anreise gibt es den digitalen Self-Check in.

Das Angebot

2 Nächte im Landhaus Bad Gleichenberg

inkl. Frühstücksbuffet mit regionalen Produkten

1 x Eintritt in die Therme der Ruhe

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preis:

15. Jänner bis 26. April 2024 um 177,50 Euro für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Landhaus Bad Gleichenberg

Bernreither Straße 55

8344 Bad Gleichenberg

Tel. +43 3159 44601-19



Mail: styria@styria-aparthotel.at

Webseite: www.landhaus-styria.at

