Gesundheit steht hier im Zentrum

Das familiäre Stammhaus der Wilfinger Hotels begeistert mit einem Rundum-Angebot für Gesundheit, Schönheit, Wohlbefinden und Vollwerternährung. Werte, auf die das Hotel seit beinahe 50 Jahren achtet, erleben heute ein Revival: Gesundheit gilt mehr denn je als Basis für Lebensqualität. Die Gastgeber sind überzeugt, dass eine Kombination aus gesundem Genuss, ausreichend Bewegung an der frischen Luft und individuell abgestimmten Therapien und Massagen zu einem vitaleren Leben verhelfen. Den Weg in die Küche finden nur die besten Zutaten. Diese sind überwiegend vegetarisch und vollwertig, kombiniert mit Kräuterheilmittel nach dem alten Wissen der Hildegard von Bingen. In der hauseigenen Bade- und Saunalandschaft mit beheiztem Salzwasserpool im Freien, Whirlpool, Hallenbad, Entspannungsliegen und mehr genießen Sie wohlig warme Stunden.

Das Angebot

5 Nächte im Doppelzimmer "Veilchen Deluxe"

Wilfingers Vollwert-Vollpension mit Buffetfrühstück mit Vollkornbrot aus der hauseigenen Bäckerei, hausgemachtem Frischmüsli uvm. Mittagsmenüs mit feinen vegetarischen Bio-Vollwertköstlichkeiten und Vitamingetränk. Abendmenüs vegetarisch oder abwechselnd mit leichtem Fleisch- oder Fischgericht aus der mediterranen Küche

Kräuterheilmittel nach Hildegard von Bingen: 2x täglich Aciflovital für Ihre gesunde Verdauung, 3x täglich Kräuter-Entgiftungsmus "Latwerge", 2x täglich Kräuter-Elixiere & Kräuter-Spezialtees, Kräuter-Pulver & Samen

Pro Person: 2x Hydrojet Überwassermassage (20 Minuten), 1x Gesichtsmassage mit hochwertigen Bio-Ölen (20 Minuten) & 1x Hand-Armpackung, 1x Hildegard-Lorbeercreme Rückenmassage (20 Minuten) und Dinkelkissen zum Nachruhen und ein "Fit mit Wilfinger" Package für zu Hause (enthält einen Sportbeutel, Funktionshandtuch, Trinkflasche, Detox-Öl uvm.)

2 Bewegungseinheiten in der Gruppe

Wilfingers Inklusivleistungen

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preis:

Ab sofort bis 10. März 2024 (Silvester ausgenommen).

Sie bezahlen für zwei Personen 1194 Euro und 617 Euro für eine Person im Doppelzimmer zur Alleinnutzung.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Wilfinger Ring Bio Hotel Hartberg

Schildbach 51

8230 Hartberg

Tel. 03332 6080



Mail: hartberg@wilfinger-hotels.at

Website: www.wilfinger-hotels.at

