Winterromantik im Salzkammergut

Hallstatt im Winter ist ein Erlebnis. Verschneite Berge und kulinarische Schmankerl aus dem Salzkammergut sorgen für ein ganz besonderes Flair, das Sie im Heritage.Hotel bei einem 2für1-Kurzurlaub genießen werden. Mit dem inkludierten Erlebnisticket können Sie entweder die Pisten in den Skigebieten Dachstein West oder Dachstein Krippenstein unsicher machen, auf Schneeschuhen den Krippenstein und die Aussichtsplattform 5 Fingers erklimmen oder einfach in der Eurotherme Bad Ischl oder im Narzissenbad Bad Aussee relaxen. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom stressigen Alltag und erholen Sie sich im Herzen des UNESCO – Weltkulturerbeortes Hallstatt im geschichtsträchtigen Heritage.Hotel Hallstatt.

Das Angebot

zwei Nächte inkl. Halbpension

pro Person ein Erlebnisticket (Tagesskipass, Schneeschuhticket oder Tageseintritt in die Therme Bad Ischl oder Narzissenbad Bad Aussee)

kostenlose Nutzung des Ski- und Thermenbusses (Bushaltestelle ca. 7 Gehminuten vom Hotel entfernt)

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

8. Jänner bis 1. April 2024

Im Deluxe Doppelzimmer um 360 Euro, im Superior Doppelzimmer um 390 Euro und in der Junior Suite um 490 Euro, jeweils für zwei Personen exkl. Ortstaxe.

Wichtige Information: Der Aufenthalt zwischen 8. Jänner und 21. März 2024 findet in einer anderen Art und Weise statt. Das Haupthaus Kainz hat aufgrund unseres Küchen/Restaurantumbaus komplett geschlossen. Die Häuser Stocker und Seethaler haben ganz normal geöffnet. Das gebuchte Zimmer befindet sich somit in einem unserer Häuser Stocker oder Seethaler. Unsere Hotelrezeption sowie das Frühstücksbuffet und Restaurant befinden sich während dieser Zeit in unserem Partnerbetrieb Seewirt Zauner (Marktplatz 51, 4830 Hallstatt). Der komplette Betrieb wird von unserem Management geführt. Sie werden in gewohnter Weise von unseren Rezeptionist:innen ein- und ausgecheckt, von unseren Hausmeistern zum Zimmer gebracht sowie von unserem Küchen- und Restaurantteam verwöhnt. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass während des Umbaues im Haupthaus Kainz keine Saunanutzung möglich ist.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Heritage.Hotel Hallstatt

Landungsplatz 101

4830 Hallstatt

Tel. (06134) 20 036



Mail: info@hotel-hallstatt.com

Website: www.hotel-hallstatt.com

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.