Eleganz, Natur und Entspannung

Das Hotel Švicarija (Schweizerhof) stammt aus dem Jahr 1872 und ist das letzte repräsentative Gebäude, das in der Blütezeit des Kurtourismus erbaut wurde. Im Jahr 2023 wurde es komplett renoviert und erstrahlt seither im neuen Glanz. Mit seiner Lage in unmittelbarer Nähe des Kurparks und der Thermalquelle der Terme Dobrna ist das Hotel eine ausgezeichnete Wahl für alle, die sich eine Erholung in der Natur wünschen, weit weg von der Hektik des Alltags.

Entspannen Sie im großzügigen Wellnessbereich mit Schwimmbädern, Saunen, Massagen und nutzen Sie die vielfältigen Schönheitsbehandlungen sowie das medizinische Zentrum, das sich im nahe gelegenen Hotel Vita befindet. Für die kulinarischen Verwöhnmomente sorgen das Restaurant und Café Vita oder das Steak & Burger House.

Das Angebot

zwei Nächte mit Halbpension

Eintritt ins hoteleigene Spa

unbegrenzter Thermeneintritt

Eintritt ins Arbora Spa im Hotel Vita

Wellnessgutschein

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeiträume & Preise:

8. bis 29. 12. 2023 und

2. 1. bis 17. 3. 2024

Um 260 Euro für 2 Personen und 2 Nächte.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Infos & Buchungen unter: Tel. +386 2 512 2200 oder Mail an: info@terme3000.si