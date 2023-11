Wellness- und Langlaufparadies

Auch in den Wintermonaten ist das „Dolomitengolf Hotel & Spa“ eine beliebte Oase für Vitalurlauber, die sich nach der perfekten Mischung aus Wintersport und Genuss sehnen. Direkt vor der Hoteltür verwandelt sich der verschneite Golfplatz in ein wahres Langlauf-Eldorado mit 20 km beschneiten Loipen. Auch Skialpinfahrer sind in den Lienzer Dolomiten bestens aufgehoben. Zurück von der Piste stehen alle Vorzeichen auf Genuss und Entspannung: Die geschmackvoll gestaltete Wellness-, Spa- und Fitnesswelt des „Dolomitengolf Hotel & Spa“ (auf über 1.500 Quadratmetern) sucht in Osttirol seinesgleichen. Am Abend kreiert das Küchenteam unter der Leitung von Johannes Wendelin für Sie ein raffiniertes Gourmet-Wahlmenü. An der Hotelbar klingt der Tag unter der Skyline der Lienzer Dolomiten stimmungsvoll aus, bevor Sie den Komfort der jüngst renovierten „Wellness-Zimmern“ genießen …

Das Angebot

vier Nächte im Wellness-Luxusdoppelzimmer inkl. Verwöhn-Halbpension

Begrüßungscocktail

eine Flasche Wein und ein Obstkorb am Zimmer

Pro Person: eine Rückenintensivbehandlung (25 Min.), Therapieeinheit auf der 3D-Schwingungs-Platte (20 Min), eine Fuß- & Beinmassage (25 Min), ein Heubad – Haslauer Softpackliege (20 Min), einmal Vital-Bewegungsprogramm und eine Handcreme als Geschenk

Benutzung des Wellnessbereichs auf über 1.500 m²

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preis:

7. Jänner bis 25. Februar 2024 um 822 Euro für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Dolomitengolf Hotel & Spa ****Superior

Am Golfplatz 1

9906 Lavant

Tel. (04852) 61122



Mail: info@hotel-dolomitengolf.com

Website: www.hotel-dolomitengolf.com

