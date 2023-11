Winterfreuden im Thermalhotel

Unter dem Motto „Heiße Quellen statt kalter Wellen“ ist das Thermalhotel Fontana für Erwachsene in der kalten Jahreszeit der perfekte Ort zum Entspannen und Erholen. So bietet eine großzügige Thermalwasser-Badelandschaft mit einem Innen- und Außenbecken ausreichend Platz zum Schwimmen und Relaxen. Die umfangreiche Saunawelt erstreckt sich auf zwei Ebenen. Großzügige Ruhezonen und ein Entspannungsrefugium laden ein, die Seele baumeln zu lassen. Freuen Sie sich auch auf ein tolles Rahmenprogramm, das speziell in der Weihnachtszeit den Gästen des Thermalhotels Fontana geboten wird: Livemusik, Lesungen, Weihnachtsbäckerei, schöne Adventmärkte, gemütliche Wanderungen durch die Murauen und vieles mehr.

Das Angebot

4 Nächte im Grand Lit-Zimmer mit Vollpension inkl. Kaffee & Kuchen

Pro Person: 2 x Trainings-Gruppentherapie mit einem Sporttherapeuten, 1 x Hydrojet-Überwassermassage, 1 x Kräuterstempelmassage Teilkörper, Weinverkostung an der Hotelbar, 20-Euro-Gutschein für einen Kosmetik-Verkaufsartikel

Benützung der hoteleigenen Thermalbadeanlage, Saunalodge, Ruheraum

Badetasche für die Zeit des Aufenthalts

1 Flasche Wein als Heimreisegeschenk

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preis:

4. bis 23. Dezember 2023

26. bis 31. Dezember 2023

2. bis 15. Jänner 2024

31. Jänner bis 4. Februar 2024

10. bis 25. Februar 2024

2. bis 10. März 2024

24. bis 31. März 2024

Sie bezahlen 788 Euro für zwei Personen exkl. Ortstaxe/Nächtigungsabgabe.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Thermalhotel Fontana****s

Alfred Merlini-Allee 6

8490 Bad Radkersburg

Tel. (03476) 415 50



Mail: info@hotelfontana.at

Website: www.hotelfontana.at

Impressionen © Barbara Majcan

