Dieser Urlaub macht Sie „reich“

Das steirische Vulkanland bzw. die Stock & Stein Lodges bieten Ihnen für Ihren Urlaub eine Reichhaltigkeit, die sie tatsächlich reicher als reich macht. Da wäre die so malerische Landschaft, reich an Sinneseindrücken, Ausblicken, dampfendem Thermalwasser und lohnenden Ausflugszielen. Reichhaltig ist auch die Kulinarik – herzhaft, sinnlich und kreativ. Von Hauben-Restaurants über urige Buschenschänke bis hin zu erlesenen Winzern und einzigartigen Manufakturen spielt die Region alle kulinarischen Stücke.

Die Stock & Stein Lodges sind der ideale Ausgangspunkt, um all das hautnah zu erleben. Und dazu ein Sehnsuchtsort, an dem Sie einfach mal die Perspektive wechseln können. Hier verschmelzen modernes Design, hochwertige Naturmaterialien und Ideenreichtum zu einem Reich der Ausgelassenheit, Geborgenheit und Intimität. Ihr privates Reich und die Chance auf einen Urlaub, reich an Raum, Zeit und Intensität.

Das Angebot

Drei Nächte in einer Lodge mit Weitblick, Sonnenuntergangs-Balkon, Wald-Regendusche uvm.

Jeweils pro Person einen Thermen-Abendeintritt in die Parktherme Bad Radkersburg (ab 15:30 Uhr) und in der Therme der Ruhe Bad Gleichenberg (ab 17 Uhr) und eine Weinverkostungen im Weingut Frauwallner in Straden und Weinfhof Wurzinger in Bad Gleichenberg (eigene Anreise)

Eine Flasche Wein als Begrüßungsgeschenk

Endreinigung inkludiert

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

23. November 2023 bis 1. März 2024

Sonntag bis Donnerstag um 365 Euro und Donnerstag bis Sonntag um 395 Euro jeweils für zwei Personen zzgl. Nächtigungsabgabe.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Stock & Stein Lodges

Haag 86

8344 Bad Gleichenberg

Tel. (03159) 37 402



Mail: lodges@stock-stein.at

Website: www.stock-stein.at

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.